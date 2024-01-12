​Тен Хаг высказался о предстоящей битве с «Тоттенхэмом»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящем матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» играет очень активно, за ними приятно наблюдать. У них много динамики, они владеют инициативой. Когда мы играли против них [в первом круге «шпоры» выиграли 2:0], то в первые 35 минут доминировали и должны были выходить вперёд. На этот раз мы должны оказаться более удачливыми. Нужно контролировать игру и реализовывать свои шансы», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует 13 января в 19:30 по московскому времени.