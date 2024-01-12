​«Цель номер один»: Постекоглу прокомментировал трансфер Дрэгушина

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о трансфере защитника Раду Дрэгушина из «Дженоа».

«Дрэгушин хорошо подходит нам с футбольной точки зрения. У него есть отличные качества как для молодого игрока. Когда мы обратили внимание на детали, я подумал, что для нас это лучший вариант.

Он был нашей целью номер один. Мне нравятся его защитные качества и физические данные. Нам нужно больше, чем два центральных защитника. Он перешёл в большой клуб и знает, что ему нужно быть конкурентоспособным, чтобы играть», - сказал Постекоглу в ходе пятничной пресс-конференции.