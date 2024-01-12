​Постекоглу оценил «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о «Манчестер Юнайтед» в преддверии очной битвы команд.

«Думаю, на такие матчи ты выходишь, ожидая, что соперник будет на высоте. «Манчестер Юнайтед» был нестабилен, но когда они играют хорошо, то по-прежнему представляют собой очень-очень хорошую футбольную команду. У них определённо есть качество.

К тому же игра пройдёт на «Олд Траффорд», и это будет трудно. Мы ожидаем тяжёлой игры, большого испытания для нас», - сказал Постекоглу журналистам.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» стартует 14 января в 19:30 по московскому времени.