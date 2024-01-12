​Гвардиола: «Против «Ньюкасла» всегда было трудно, особенно с назначением Хау»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий перед субботним матчем Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Против «Ньюкасла» всегда было трудно, особенно с тех пор, как команду возглавил Эдди Хау. Мы много раз встречались, когда он работал в «Борнмуте», а теперь в «Ньюкасле». У нас хорошая совместная история», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» будут играть в субботу, 13 января. Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе «Сент-Джеймс Парк» услышат в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что «Манчестер Сити» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.