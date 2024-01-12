​Гвардиола ответил, может ли «Манчестер Сити» снова выиграть АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, может ли его команда стать чемпионом Англии четвёртый год подряд.

«Прямо сейчас, да. Мы отстаём всего на пять очков, а впереди 18 или 19 игр. Так что статистически это возможно. Мы хотим создать наследие и династию.

У нас не было времени морально восстановиться после требла. Думаю, клубный чемпионат мира дал нам возможность найти искру. Мы уже выиграли два титула в этом сезоне. Но «Ливерпуль» сейчас играет невероятно. Они показывают свой лучший футбол за многие годы», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В субботу, 13 января, «Манчестер Сити» проведёт матч Премьер-лиги против «Ньюкасла».