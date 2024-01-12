​Холанн пропустит матч «Манчестер Сити», де Брёйне готов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем Премьер-лиги против «Ньюкасла» высказался о кадровой ситуации в команде.

«Холанн отсутствует, Стоунс отсутствует. Думаю, это всё», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

«Сможет ли де Брёйне выйти в стартовом составе? Да. Судя по тому, что я увидел вчера, он в порядке. Он провёл несколько хороших минут на тренировке. После этой игры у него будет несколько выходных, и он сможет набрать форму на следующие месяцы», - отметил испанский тренер.

Матч «Ньюкасл» - «Манчестер Сити» стартует 13 января в 20:30 по московскому времени.