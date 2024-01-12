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​Тен Хаг высказался об уходе Санчо из «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2024 • 16:43 Комментировать

Вингер Джедон Санчо покинул «Манчестер Юнайтед». В четверг «Боруссия» объявила об аренде 23-летнего футболиста на срок до конца сезона. Комментарий на этот счёт на пресс-конференции дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я надеюсь, что у него всё хорошо, желаю ему удачи. Вот и всё. Надеюсь, у него всё сложится хорошо, и он добьётся успеха», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в сентябре Эрик тен Хаг сообщил журналистам, что Джедон Санчо пропускает матч из-за плохих тренировок. После этого вингер сделал публикацию в социальных сетях, в которой написал о том, что из него делают козла отпущения. За эту публикацию тен Хаг отстранил Санчо от работы.

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Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Эрик тен Хаг Джедон Санчо ещё теги
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