​Тен Хаг высказался об уходе Санчо из «Манчестер Юнайтед»

Вингер Джедон Санчо покинул «Манчестер Юнайтед». В четверг «Боруссия» объявила об аренде 23-летнего футболиста на срок до конца сезона. Комментарий на этот счёт на пресс-конференции дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Я надеюсь, что у него всё хорошо, желаю ему удачи. Вот и всё. Надеюсь, у него всё сложится хорошо, и он добьётся успеха», - сказал тен Хаг журналистам.

Напомним, что в сентябре Эрик тен Хаг сообщил журналистам, что Джедон Санчо пропускает матч из-за плохих тренировок. После этого вингер сделал публикацию в социальных сетях, в которой написал о том, что из него делают козла отпущения. За эту публикацию тен Хаг отстранил Санчо от работы.