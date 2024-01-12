​Лидеры «Манчестер Сити» проводили командную встречу

В ноябре-декабре «Манчестер Сити» выдал неудачный отрезок и даже откатывался на четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Защитник «горожан» Натан Аке рассказал Telegraph Sport о том, что в прошлом месяце группа капитанов команды организовывала встречу.

«Мы хорошо поговорили друг с другом. Встреча была не для того, чтобы бить друг друга, а чтобы каждый посмотрел на себя, потому что результаты были не такими, какие мы хотели.

Мы знали, что играли не так уж плохо, но мы теряли очки. Мы поговорили, чтобы попытаться понять и убедиться, что все на одной волне – и что мы не строим из себя жертву», - сказал Аке.

На текущий момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии третье место.