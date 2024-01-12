Шикарный гол Макаллистера признали лучшим в АПЛ в декабре

Английская премьер-лига назвала лучший гол по итогам декабря. Награду выиграл полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер, который в начале прошлого месяца отметился шикарным голом в игре чемпионата Англии против «Фулхэма». Тогда Макаллистеру удался красивый удар в правую «девятку» метров так с двадцати восьми.

Любопытно, что тот гол является для Макаллистера первым и пока единственным за «Ливерпуль». Аргентинец перебрался в мерсисайдскую команду прошлым летом из «Брайтона».

Добавим, что «Ливерпуль» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии.