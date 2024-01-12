​«Ньюкасл» потерял бразильца как минимум на 6 недель – Хау подтвердил

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о травме, которую получил бразильский полузащитник Жоэлинтон. По словам тренера, футболист пропустит как минимум шесть недель, то есть вернуться на поле Жоэлинтон сможет ближе к весне или весной.

«Это нехорошо. Это травма, из-за которой он пропустит как минимум шесть недель, и это настоящий удар для нас. Жоэлинтон – важный игрок. У него проблемы с сухожилием квадрицепса. Он очень разочарован, ведь хочет играть и преуспевать. Он – наша движущая сила в полузащите, так что это большой удар», - сказал Хау журналистам.

Жоэлинтон в нынешнем сезоне провёл 23 матча, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.