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​«Ньюкасл» потерял бразильца как минимум на 6 недель – Хау подтвердил

12 Января 2024 • 14:31 Комментировать

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о травме, которую получил бразильский полузащитник Жоэлинтон. По словам тренера, футболист пропустит как минимум шесть недель, то есть вернуться на поле Жоэлинтон сможет ближе к весне или весной.

«Это нехорошо. Это травма, из-за которой он пропустит как минимум шесть недель, и это настоящий удар для нас. Жоэлинтон – важный игрок. У него проблемы с сухожилием квадрицепса. Он очень разочарован, ведь хочет играть и преуспевать. Он – наша движущая сила в полузащите, так что это большой удар», - сказал Хау журналистам.

Жоэлинтон в нынешнем сезоне провёл 23 матча, в которых забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Жоэлинтон ещё теги
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