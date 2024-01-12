​Впервые в истории игроком месяца в АПЛ стал игрок «Борнмута»

Английская премьер-лига назвала лучшего футболиста по итогам декабря. Награду выиграл нападающий «Борнмута» Доминик Соланке.

В прошлом месяце Соланке провёл в чемпионате Англии шесть матчей. В них форвард забил шесть голов, в том числе оформил хет-трик в игре против «Ноттингем Форест».

Стоит сказать, что представитель «Борнмута» был признан игроком месяца в Английской премьер-лиге впервые.

По ходу сезона 2023/2024 игроками месяца в АПЛ становились Джеймс Мэддисон (август), Хын Мин Сон (сентябрь), Мохамед Салах (октябрь) и Гарри Магуайр (ноябрь).

Хау рассказал о невозможности подписать Соланке