​Хау рассказал о невозможности подписать Соланке

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на информацию о том, что клуб наводил справки о Доминике Соланке из «Борнмута».

Как известно, Хау ранее работал с Соланке и прекрасно знает его возможности.

«Мы не делали предложение по Соланке, мы не можем его подписать. Мне нравится Доминик, я приводил его в «Борнмут» и высоко оцениваю. Но мы не делали запрос, мы не имеем возможности подписать игрока такого уровня», - сказал Хау на пресс-конференции.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу, 13 января, команда Эдди Хау сыграет против «Манчестер Сити».