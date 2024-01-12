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​Хау рассказал о невозможности подписать Соланке

12 Января 2024 • 14:10 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
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13.01 20:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на информацию о том, что клуб наводил справки о Доминике Соланке из «Борнмута».  

Как известно, Хау ранее работал с Соланке и прекрасно знает его возможности.

«Мы не делали предложение по Соланке, мы не можем его подписать. Мне нравится Доминик, я приводил его в «Борнмут» и высоко оцениваю. Но мы не делали запрос, мы не имеем возможности подписать игрока такого уровня», - сказал Хау на пресс-конференции.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В субботу, 13 января, команда Эдди Хау сыграет против «Манчестер Сити».

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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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