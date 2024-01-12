Хименес заинтересовал лондонский клуб

Форвард роттердамского «Фейеноорда» Сантьяго Хименес может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По информации The Times, в подписании мексиканского нападающего заинтересован лондонский «Вест Хэм».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 35 миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли «молотобойцы» потратить такую сумму на приобретение Хименеса.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 22-летний бомбардир демонстрирует высокую результативность. Хименес принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей (один – с пенальти) и четыре голевые передачи.