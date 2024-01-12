Защитник лондонского «Челси» Ян Матсен уехал в Германию. Футболист будет выступать за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до завершения нынешнего сезона, об этом сообщается на официальном сайте немецкого клуба. В новой команде Ян выбрал 22-й номер.

«Боруссия» приложила усилия, чтобы подписать меня. Давно слежу за клубом и его фанатами. Очень рад, что сделка состоялась. Приложу максимум усилий для успеха команды», - прокомментировал сделку Матсен.

В нынешнем сезоне 21-летний защитник сыграл 12 поединков в рамках Английской премьер-лиги. Матсен получил одну желтую карточку.