Форвард «Вест Хэма» Антонио: Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио заявил, что не хочет, чтобы «Ливерпуль» стал победителем Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Потому что фанаты «Ливерпуля» изрядно меня достают! Так что знайте это. Я не хочу, чтобы «Ливерпуль» стал победителем Премьер-лиги», - приводит слова Антонио Empire of the Kop.

После 20 туров подопечные Юргена Клоппа занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Астон Виллу» на три балла.

Ближайший свой матч «мерсисайдцы» проведут 21 января. Они сыграют на выезде против «Борнмута». Начало — 19:30 по московскому времени.