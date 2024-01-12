Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах решил, где продолжит карьеру

12 Января 2024 • 12:18 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» ведет переговоры со звездным нападающим команды Мохамедом Салахом относительно подписания нового трудового соглашения.

Как информирует журналист Франсуа Плато, стороны практически согласовали новую сделку. Отметим, что нынешний контракт египетского форварда с мерсисайдским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний игрок провел 20 матчей. На счету Мохамеда 14 забитых мячей и восемь результативных передач. В данный момент Салах находится в расположении сборной Египта, за которую выступит на Кубке африканских наций.

Каррагер рассказал, кого хотел купить Клопп вместо Салаха

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А
«Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.01.24 в 22:45
Бёрнли Бёрнли
Лутон Таун Лутон Таун
1.97 3.60 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Января
12:10 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, когда тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов дал неожиданный прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин высказал мнение о Постекоглу
11:41 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, кого хотел купить Клопп вместо Салаха
11:08 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: Я всё ещё тренируюсь без мяча
10:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» летом может подписать защитника из Чемпионшипа слухи
09:56 · Англия. Премьер-лига
Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм»
09:51 · Англия. Премьер-лига
5 нападающих могут перейти в «Арсенал» 1
09:31 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» интересуется бывшим нападающим «Баварии»
09:00 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» нашёл усиление в АПЛ
08:48 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб Серии А хочет подписать Марсьяля
08:24 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» может уехать в Саудовскую Аравию
04:20 · Англия. Премьер-лига
​«Хетафе» отказался продавать Майораля за 25 миллионов евро
02:41 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов подписать Матича
01:55 · Англия. Премьер-лига
«Челси» требует за Галлахера примерно ту же сумму, что и за Маунта
Все новости
Рекомендуем