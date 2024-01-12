Салах решил, где продолжит карьеру

Руководство «Ливерпуля» ведет переговоры со звездным нападающим команды Мохамедом Салахом относительно подписания нового трудового соглашения.

Как информирует журналист Франсуа Плато, стороны практически согласовали новую сделку. Отметим, что нынешний контракт египетского форварда с мерсисайдским грандом истекает летом следующего года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 31-летний игрок провел 20 матчей. На счету Мохамеда 14 забитых мячей и восемь результативных передач. В данный момент Салах находится в расположении сборной Египта, за которую выступит на Кубке африканских наций.

Каррагер рассказал, кого хотел купить Клопп вместо Салаха