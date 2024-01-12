Каррагер рассказал, когда тен Хага уволят из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге.

«Тен Хаг сейчас на испытательном сроке после прихода новых владельцев. Он временный наставник до конца сезона. Если команда не будет прогрессировать в результатах, то его отправят в отставку», - передает слова эксперта The Telegraph.

Напомним, что недавно часть акций манкунианского клуба приобрел британский миллиардер Джим Рэтклифф.

После 20 туров Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице.