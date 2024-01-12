Дрэгушин высказал мнение о Постекоглу

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин поделился мнением о наставнике команды Анге Постекоглу.

«Тренер сказал мне, что хочет моего трансфера в «Тоттенхэм». Ему нравится мой стиль игры, я подхожу под его философию. Безусловно, это помогло мне принять решение. Мне нравится футбол, который Постекоглу ставит в «Тоттенхэме». Очень жду начала совместной работы», - передает слова румынского футболиста пресс-служба «шпор».

До перехода в лондонский клуб Дрэгушин защищал цвета итальянского «Дженоа». В этом сезоне защитник сыграл 22 поединка, в которых забил два мяча и сделал ассист.