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Каррагер рассказал, кого хотел купить Клопп вместо Салаха

12 Января 2024 • 11:41 Комментировать

Ветеран «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, что форвард Мохамед Салах мог не оказаться в мерсисайдском гранде.

«Клопп изначально хотел подписать Юлиана Брандта, а не Салаха. В итоге мы видим, чего смог добиться Мохамед. Но все могло сложиться иначе», - передает слова Каррагера таблоид Daily Mail.

Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Контракт египтянина с английским клубом рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мохамед провел 20 поединков. Нападающий забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Мохамед Салах Юлиан Брандт ещё теги
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