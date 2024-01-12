Собослаи: Я всё ещё тренируюсь без мяча

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи рассказал, как проходит процесс его восстановления после травмы.

Игрок сборной Венгрии отметил, что до сих пор тренируется без мяча, но в ближайшее время сможет осторожно попробовать заниматься с ним.

«Мне становится лучше. «Борнмут»? Да, возможно, я буду готов, но мы не хотим торопить события», - цитирует Собослаи This is Anfield.

23-летний футболист получил травму в матче 20-го тура Английской премьер-лиги против «Ньюкасла» (4:2).

В текущем сезоне Собослаи принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.