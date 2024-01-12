Центральный защитник «Вест Бромвича» Седрик Кипре в летнее трансферное окно может пополнить ряды лондонского «Челси», об этом в социальной сети сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, столичный клуб хочет получить игрока бесплатно, так как у него заканчивается контракт с нынешней командой. Также ивуарйцем интересуются команды из АПЛ, Лиги 1 и Бундеслиги.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Кипре является воспитанником Академии «ПСЖ». Ранее он выступал за «Шарлеруа» и «Вест Бромвич».