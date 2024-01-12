Дрэгушин прокомментировал переход в «Тоттенхэм»

Защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в лондонский «Тоттенхэм». Ранее румынский футболист выступал за «Дженоа».

«Когда я узнал об интересе «Тоттенхэма», то серьезно задумался. Полагаю, я сделал хороший шаг в своей карьере. Принял это решение сердцем. С огромным нетерпением жду возможности познакомиться поближе со всеми и начать играть», - передает слова футболиста пресс-служба английского клуба.

21-летний защитник подписал со «шпорами» долгосрочный контракт, который рассчитан до середины 2030 года. За трансфер игрока руководство «Тоттенхэма» заплатило 25 миллионов евро.