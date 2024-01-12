5 нападающих могут перейти в «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» всерьез настроен подписать нового нападающего. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура, в сфере интересов английского топ-клуба находятся пятеро потенциальных новичков.

«Канониры» включили в трансферный шорт-лист следующих нападающих: Серу Гирасси, Борху Майораля, Айвена Тони, Джонатана Дэвида и Вангелиса Павлидиса. Не исключено, что кто-то из этого списка пополнит ряды лондонского коллектива до закрытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал» набрал 40 очков после 20 туров. Подопечные Микеля Артеты располагаются на четвертом месте в турнирной таблице.