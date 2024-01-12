«Арсенал» интересуется бывшим нападающим «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Джошуа Зикзее, выступающий сейчас за «Болонью», может отправиться на Туманный Альбион, рапортует таблоид Daily Mail.

Интерес к футболисту проявляет лондонский «Арсенал», который подыскивает усиление в атакующую линию. «Болонья» готова расстаться с нападающим в том случае, если за него предложат порядка 60 миллионов евро. «Канониры» не готовы сейчас тратить такие большие деньги, а потому переход 22-летнего нидерландца маловероятен.

Зиркзее перешел в «Болонью» летом 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между форвардом и клубом рассчитан до середины 2026 года.