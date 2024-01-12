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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Галатасарай» нашёл усиление в АПЛ

12 Января 2024 • 09:00 Комментировать

Полузащитник «Ноттингем Форест» Орель Мангаля имеет вариант трудоустройства в турецком чемпионате. По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, заинтересованность в трансфере игрока проявляет стамбульский «Галатасарай». Турки уже сделали предложение «лесникам».

Трудовое соглашение Мангаля с английским клубом рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость 25-летнего бельгийца оценивается в 22 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 хавбек поучаствовал в 18 поединках, записав на свой счет один забитый мяч. В его активе 12 матчей за национальную сборную Бельгии.

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