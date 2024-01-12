Топ-клуб Серии А хочет подписать Марсьяля

Форвард Антони Марсьяль, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом рапортуют журналисты Football-Italia.

По данным источника, в трансфере французского нападающего заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» готовы подписать игрока летом, когда Антони станет свободным агентом. Трудовой договор Марсьяля с «красными дьяволами» истекает в конце июня.

Антони выступает за манкунианский гранд с 2015 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» приобрел нападающего у «Монако» за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 19 матчей, забил два мяча и сделал два ассиста.