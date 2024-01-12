Экс-игрок «Барселоны» может уехать в Саудовскую Аравию

30-летний французский защитник Люка Динь, выступающий в Английской премьер-лиге за бирмингемскую «Астон Виллу», может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналистов Lequipe, заинтересованность в подписании игрока проявляет «Аль-Хиляль». Саудовский клуб хочет подписать Диня на правах аренды с правом последующего выкупа.

Трансферная стоимость Люки оценивается в 15 миллионов евро. Срок действующего контракта француза с «Астон Виллой» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 26 поединках, в которых отметился голом и пятью результативными передачами.