​«Хетафе» отказался продавать Майораля за 25 миллионов евро

Испанский «Хетафе» отказал лондонскому «Арсеналу» в продаже нападающего Борхи Майораля за двадцать пять миллионов евро. Руководство испанского клуба дало понять, что лучший бомбардир команды (уже двенадцать голов в чемпионате в нынешнем сезоне) стоит почти в два раза дороже - не менее 45 миллионов.

Столь большие аппетиты объясняются тем, что у клуба есть четырехлетний контракт с Майоралем и спешить продавать его в «Хетафе» смысла не видят. Сейчас клуб из пригорода Мадрида занимает восьмое место в турнирной таблице испанского чемпионата Ла Лиги. В следующем туре он сыграет с «Осасуной».