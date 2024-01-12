​«Любовный треугольник» - стало известно, из-за чего рухнул брак Уокера

Как мы уже сообщали, английский защитник Кайл Уокер переживает личную драму, разойдясь с супругой после четырнадцати лет брака. Но вэтой ситуации, как уточняет , речь на самом деле идет о любовном треугольнике - причиной распадающегося брака являются отношения игрока с любовницей, моделью Лорен Гудман.

Они зародились еще несколько лет назад, и она даже родила сына от игрока, а в марте прошлого, 2023 года, объявила о том, что ждет второго ребенка, намекнув, что его отцом является именно Кайл. И все это произошло в момент, когда игроку только-только удалось сойтись с супругой, матерью других его троих детей.

Их отношения уже переживали паузу, но в конце 2022 года они снова сошлись, решив сохранить семью ради детей. Но у Гудман было другое мнение на этот счет...