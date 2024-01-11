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«Ливерпуль» запланировал переговоры по новому контракту с тремя ключевыми игроками

11 Января 2024 • 23:56 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
21.01 19:30

«Ливерпуль» намерен в скором времени обсудить дальнейшее сотрудничество с тремя ведущими футболистами.

Речь о Мохамеде Салахе, Виргиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде – действующие договоры всех трёх звёзд «красных» рассчитаны до середины 2025 года. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, по ходу 2023 года «Ливерпуль» не вступал в переговоры ни с кем из вышеуказанных игроков, несмотря на появлявшиеся в СМИ слухи. Решение данного вопроса запланировано на текущий год, и уже вскоре, как ожидается, стороны начнут диалог.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 45 набранными очками после 20 туров. 21 января коллектив Юргена Клоппа сыграет против «Борнмута».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах Виргил Ван Дейк Трент Александер-Арнольд ещё теги

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