«Ливерпуль» запланировал переговоры по новому контракту с тремя ключевыми игроками

«Ливерпуль» намерен в скором времени обсудить дальнейшее сотрудничество с тремя ведущими футболистами.

Речь о Мохамеде Салахе, Виргиле ван Дейке и Тренте Александере-Арнольде – действующие договоры всех трёх звёзд «красных» рассчитаны до середины 2025 года. По информации журналиста Дэвида Орнштейна, по ходу 2023 года «Ливерпуль» не вступал в переговоры ни с кем из вышеуказанных игроков, несмотря на появлявшиеся в СМИ слухи. Решение данного вопроса запланировано на текущий год, и уже вскоре, как ожидается, стороны начнут диалог.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги с 45 набранными очками после 20 туров. 21 января коллектив Юргена Клоппа сыграет против «Борнмута».