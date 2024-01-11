Главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард хотел бы видеть в составе своей команды защитника мерсисайдцев Джо Гомеса. Об этом сообщает Sky Sports. Пригласить Гомеса в свою команду Стиви Джи хочет уже в это трансферное окно.

Напомним, что у Джеррарда, мягко говоря, не ладится в Саудовской Аравии. Его клуб идёт всего лишь на восьмом месте в чемпионате страны и имеет в активе 25 баллов. А ещё «Аль-Иттифак» не побеждает аж с 28 октября прошлого года.

Гомес сыграл за «Ливерпуль» в этом сезоне в 27 матчах во всех официальных турнирах. Его контракт с «красными» действует до 30 июня 2027 года.