21-летний румынский защитник Раду Дрэгушин официально представлен в качестве игрока лондонского «Тоттенхэма». Новостью о трансфере делится пресс-служба «шпор».

Молодой румынский центральный защитник подписал с лондонским клубом долгосрочный контракт – до лета 2030 года. За новую команду Раду будет выступать под шестым номером на спине. Сумма трансфера оценивается в 30 млн евро.

Напомним, что Дрэгушин является воспитанником «Ювентуса», на протяжении карьеры выступал за «Салернитану», «Сампдорию» и «Дженоа» будучи арендованным. Позже в 2023 году перешёл в «Дженоа» на постоянной основе. Также выступает за национальную сборную Румынии.