«Ньюкасл» понёс убытки почти на 100 млн евро по итогам 2023 года

По состоянию на 30 июня 2023 года «Ньюкасл» закрыл ведомость с минусом в 85 млн евро. Об этом сообщает CalcioeFinanza.

В целом выручка «Ньюкасла» в сезоне-2022/23 составила около 294 млн евро по сравнению с 218 млн евро в сезоне-2021/22.

При этом, отмечается, что расходы команды в сезоне-2022/23 достигли 371 млн евро. В предыдущем сезоне «сороки» израсходовали 302 млн евро. Издание выделяет, что «Ньюкасл» в сезоне-2021/22 тратил на игроков 58 млн евро, а уже в следующем сезоне команда была вынуждена потратить на зарплаты футболистам 216 млн евро.

«Ньюкасл» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает девятое место после 20 туров. «Сороки» под руководством Эдди Хау набрали 29 очков.