«Дженоа» объявила о подписании игрока «Тоттенхэма»

Правый защитник «Тоттенхэма» Джед Спенс проведёт остаток сезона в «Дженоа».

Итальянский клуб официально объявил об аренде англичанина посредством социальных сетей. Как отмечает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, зарплату 23-летнему игроку продолжит выплачивать «Тоттенхэм». В сделку также включена опция необязательного выкупа за 10 млн евро.

Напомним, что аренда Джеда Спенса – часть трансферной операции по переходу центрального защитника Раду Дрэгушина в обратном направлении. В скором времени 21-летний румын будет официально представлен в качестве новичка «Тоттенхэма».