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Кирьяков предположил, почему в топовых лигах могут сократить число команд

11 Января 2024 • 20:30 Комментировать

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказал предположение по поводу того, почему в топовых лигах Европы могут сократить число команд-участниц. Напомним, что с этого сезона во французской Лиге 1 выступают уже 18 команд.

«Просматривается желание в топовых лигах убрать пару лишних команд, которые не соответствуют уровню высшей лиги. Лиги хотят избежать матчей, где просматриваются явные аутсайдеры», - говорит эксперт порталу Legalbet.

Ранее появились новости о том, что в итальянской Серии А могут убрать две команды, оставив 18 команд-участник. В АПЛ и Ла Лиге на данный момент выступают по 20 команд.

Также Кирьяков добавил, что уменьшение лиг может снизить нагрузку на футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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