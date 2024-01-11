Кирьяков предположил, почему в топовых лигах могут сократить число команд

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков высказал предположение по поводу того, почему в топовых лигах Европы могут сократить число команд-участниц. Напомним, что с этого сезона во французской Лиге 1 выступают уже 18 команд.

«Просматривается желание в топовых лигах убрать пару лишних команд, которые не соответствуют уровню высшей лиги. Лиги хотят избежать матчей, где просматриваются явные аутсайдеры», - говорит эксперт порталу Legalbet.

Ранее появились новости о том, что в итальянской Серии А могут убрать две команды, оставив 18 команд-участник. В АПЛ и Ла Лиге на данный момент выступают по 20 команд.

Также Кирьяков добавил, что уменьшение лиг может снизить нагрузку на футболистов.