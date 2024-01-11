АПЛ может побить рекорд по потраченным деньгам на трансферы за сезон

В зимнее трансферное окно клубы Английской премьер-лиги могут побить трансферный рекорд.

Как сообщает ESPN, летом командами АПЛ было потрачено 2,7 млрд евро на подписание новых футболистов, что стало абсолютным рекордом лиги, ведь ранее расходы не превышали 2 млрд евро.

По данным источника, этой зимой может быть повержен еще один рекорд — по потраченным денежным средствам за один сезон. В настоящий момент он составляет 3,1 млрд евро.

Напомним, совсем недавно в чемпионате Англии стартовал второй круг. После 20 туров на вершине турнирной таблицы находится «Ливерпуль», а его преследователями являются «Астон Вилла», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».