​Тен Хаг хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» ещё одного экс-игрока «Аякса»

Ещё один футболист может перебраться из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mirror, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг хочет, чтобы клуб подписал нападающего Брайана Бробби.

Переезд Бробби на «Олд Траффорд» может состояться ближайшим летом. Тен Хаг прекрасно знает этого футболиста по совместной работе в Амстердаме.

В сезоне 2023/2024 Брайан Бробби провёл 24 официальных матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 15 миллионов евро.