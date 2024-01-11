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Агент Марсьяля находится в Турции и ведёт переговоры с местными грандами слухи

11 Января 2024 • 19:04 Комментировать
Бешикташ
...
Фатих Карагюмрюк
13.01 19:00

Филипп Ламболи, агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, ведёт переговоры с тремя турецкими командами.

Как утверждает журналист Ахмет Конанч, представитель 28-летнего футболиста находится в Турции. По сведениям источника, Ламболи прибыл туда не просто так, а для переговоров с тремя местными командами.

Сообщается, что в услугах Марсьяля заинтересованы «Фенербахче», «Бешикташ» и «Галатасарай».

Ранее появилась информация, что нападающий не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2023/24 француз принял участие в 19 играх с учетом всех турниров, забил два мяча и записал в свой актив два ассиста.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Марсьяля составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бешикташ Фенербахче Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Филипп Ламболи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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