​Йорк оценил идею с возвращением де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о ситуации в клубе на вратарской позиции.

Как известно, в скором времени Андре Онана отправится в расположение национальной сборной Камеруна – команда выступит на Кубке африканских наций.

«Я думаю, что повторное подписание де Хеа было бы действительно умным ходом. Но я не думаю, что это произойдёт, поскольку это будет будто соль на рану тренера, который решил с ним расстаться», - цитирует Йорка портал Goal.

Давид де Хеа после летнего ухода из «Манчестер Юнайтед» до сих пор не имеет клубной прописки.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.