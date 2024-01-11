​Йорк оценил идею с возвращением де Хеа в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о ситуации в клубе на вратарской позиции.
Как известно, в скором времени Андре Онана отправится в расположение национальной сборной Камеруна – команда выступит на Кубке африканских наций.
«Я думаю, что повторное подписание де Хеа было бы действительно умным ходом. Но я не думаю, что это произойдёт, поскольку это будет будто соль на рану тренера, который решил с ним расстаться», - цитирует Йорка портал Goal.
Давид де Хеа после летнего ухода из «Манчестер Юнайтед» до сих пор не имеет клубной прописки.
«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Бан пользователя