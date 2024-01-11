«Барселона» не планирует отпускать центрального защитника Андреаса Кристенсена.

Как стало известно Mundo Deportivo, в каталонском клубе полностью довольны игрой 27-летнего футболиста и не собираются его продавать не только этой зимой, но и следующим летом. Сообщается, что самого Кристенсена все устраивает в «Барселоне».

Напомним, ранее говорилось об интересе датчанина со стороны английского «Ньюкасла».

В текущей кампании Кристенсен сыграл в 20 встречах с учетом всех турниров и записал на свой счет один голевой пас.

Нынешний контракт защитника с «Барселоной» действует до середины 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.