​«Челси» нацелен на форварда внутри АПЛ

«Челси» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает The Standard, долгосрочной целью лондонского гранда является нападающий Эван Фергюсон из «Брайтона». Отмечается, что 19-летний футболист соответствует трансферному подходу «пенсионеров», ориентированному на молодёжь.

Впрочем, «Брайтон» не собирается продавать Фергюсона и будет стараться сохранить его в своих рядах.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Эван Фергюсон забил шесть голов и отдал один результативный пас на партнёра. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают ирландского футболиста в 65 миллионов евро.