Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» нацелен на форварда внутри АПЛ

11 Января 2024 • 17:19 Комментировать

«Челси» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает The Standard, долгосрочной целью лондонского гранда является нападающий Эван Фергюсон из «Брайтона». Отмечается, что 19-летний футболист соответствует трансферному подходу «пенсионеров», ориентированному на молодёжь.

Впрочем, «Брайтон» не собирается продавать Фергюсона и будет стараться сохранить его в своих рядах.

В 24 матчах сезона 2023/2024 Эван Фергюсон забил шесть голов и отдал один результативный пас на партнёра. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают ирландского футболиста в 65 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Эван Фергюсон трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Холанн перейдёт в «Барселону» Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» ​Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти Мбаппе договорился с новым клубом ​В «Манчестер Сити» утвердили нового капитана команды Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно «Манчестер Сити» может продать Холанна - названы условия Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак» Суперкомпьютер определил главного фаворита Лиги чемпионов
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ Квалификация Australian Open: пять россиянок прошли дальше, пять - вылетели «Амур» дома всухую разгромил «Сибирь»
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Января
17:19 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелен на форварда внутри АПЛ
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» вступил в переговоры с «Борнмутом» по Траоре
17:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отозвал Фофана из аренды официально
16:39 · Англия. Премьер-лига
Холанн отреагировал на возвращение Санчо в «Боруссию»
16:09 · Англия. Премьер-лига
Жена выгнала Уокера из особняка слухи
16:00 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Дайер может дебютировать за «Баварию»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не планирует подписывать Лингарда
14:47 · Англия. Чемпионшип
​Марш: «Я умолял «Лидс» оставить Бьелсу»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Агент Дрэгушина: Не верится, что мы отказали «Баварии»
14:18 · Англия. Премьер-лига
​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям
14:12 · Англия. Премьер-лига
​Санчо проходит обследование для старого-нового клуба
14:04 · Англия. Премьер-лига
​Пальинья хочет в «Барселону», но есть проблема
14:02 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Я очень хотел заполучить Дайера
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сборная Англии поддержала бывшего наставника, больного раком
13:27 · Англия. Премьер-лига
Дайер высказался о возможном переходе в «Баварию»
Все новости
Рекомендуем