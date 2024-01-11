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«Наполи» вступил в переговоры с «Борнмутом» по Траоре

11 Января 2024 • 17:12 Комментировать
Наполи
...
Салернитана
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13.01 17:00

Атакующий полузащитник «Борнмута» Хамед Траоре может перебраться в «Наполи». Об этом сообщает журналист Алекс Крук.

Как утверждает источник, неаполитанский клуб уже начал вести переговоры с английским клубом. Отмечается, что речь идет об аренде 23-летнего Траоре.

Ранее сообщалось, что футболист заболел малярией и не сможет помочь сборной Кот-д’Ивуара на предстоящем Кубке африканских наций.

По данным СМИ, в услугах Траоре заинтересован еще один топ-клуб Серии А — «Милан».

В текущем сезоне хавбек принял участие в шести матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

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