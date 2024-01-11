Холанн отреагировал на возвращение Санчо в «Боруссию»

Бывший форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, ныне выступающий за «Манчестер Сити», отреагировал на переход нападающего Джедона Санчо из «Манчестер Юнайтед» в стан «шмелей».

Ранее немецкий гранд официально объявил о возвращении 23-летнего игрока. Сообщается, что Санчо проведет в «Боруссии» остаток сезона на правах аренды.

Холанн выложил пост на своей страничке в социальной сети с фотографией Санчо, в котором написал: «Прекрасно». Кроме того, норвежец прикрепил эмодзи с сердечками.

Санчо будет выступать за «Боруссию» под десятым номером. Ближайший матч команда Эдина Терзича проведет 13 января против «Дармштадта».