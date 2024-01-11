Жена выгнала Уокера из особняка

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер поругался со своей супругой Энни Килнер.

Как утверждает Daily Mail, ссора между влюбленными произошла еще пять месяцев назад. По сведениям источника, пара несколько раз ругалась на публике, после чего Килнер решила выгнать футболиста из их семейного дома, цена которого составляет более трех миллионов долларов. Сообщается, что в настоящее время Уокер живет в квартире в центре города.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года.