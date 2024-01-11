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«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере Санчо официально

11 Января 2024 • 15:35 Комментировать
Дармштадт
...
Боруссия Д
1 5.20 X 4.70 2 1.55
13.01 20:30

Нападающий Джедон Санчо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба немецкого гранда.

«Боруссия» арендовала 23-летнего футболиста у «красных дьяволов» до конца текущего сезона, а точнее — до 30 июня 2024 года.

Напомним, Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В составе англичан игрок принял участие в 82 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

Напомним, в начале сезона у Санчо возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, из-за которого футболист перестал выходить на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Джедон Санчо трансферы футбола - зима 2024 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2024 ещё теги

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