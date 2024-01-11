Нападающий Джедон Санчо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает пресс-служба немецкого гранда.

«Боруссия» арендовала 23-летнего футболиста у «красных дьяволов» до конца текущего сезона, а точнее — до 30 июня 2024 года.

Напомним, Санчо уже выступал за «Боруссию» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В составе англичан игрок принял участие в 82 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет шесть голевых передач.

Напомним, в начале сезона у Санчо возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, из-за которого футболист перестал выходить на поле.