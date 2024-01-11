«Вест Хэм» не планирует подписывать Лингарда

«Вест Хэм» не заинтересован в услугах 31-летнего полузащитника Джесси Лингарда. Об этом сообщает журналист Малик Узия.

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист предложил свои услуги ряду английских и других европейских команд. По данным источника, «молотобойцы» не собираются приглашать к себе Лингарда, но продолжают вести поиски атакующего хавбека.

Стоит сказать, что Лингард уже выступал за «Вест Хэм» в 2021 году. Последним клубом англичанина стал «Ноттингем Форест», который он покинул прошлым летом.

По итогам 20 туров «молотобойцы» занимают шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 34 очка.