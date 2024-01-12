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Холанн в «Барселоне»: неужели Гвардиола не удержит звезду в команде

12 Января 2024 • 15:08 Комментировать

В последнее время активизировались разговоры о том, что Эрлинг Холанн летом может сменить «Манчестер Сити» на «Барселону». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над этой ситуацией.

Размер трансфера

Удивительно, что трансфер Эрлинга Холанна, по данным СМИ, не будет безумно дорогим по нынешним меркам. У норвежца в контракте с «Манчестер Сити» для неанглийских клубов прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, а такой суммой уже никого не удивишь. При переходе, естественно, будут дополнительные траты в виде зарплаты, агентской комиссии и так далее. Однако в целом трансфер Холанна не выглядит невероятным с финансовой точки зрения.

Правда, главный вопрос – откуда у «Барселоны» будут такие деньги, учитывая бедственное положение каталонцев в последние годы. «Блауграна» специализируется на свободных агентах, арендах, так что именно для неё 100 миллионов сейчас – это большая трата. Однако, вероятно, под трансфер звезды «Барселона» что-то придумает. Очевидно, что Холанн – это тот игрок, который может вернуть каталонцев на топ-уровень.

Зачем это Холанну?

Уже в первом сезоне в Англии норвежец добился в общем-то всего, чего хотел. Холанн с «Манчестер Сити» завоевал «требл», а также переписал ряд рекордов Премьер-лиги. Любая новая победа с «горожанами» будет уже повторением. При этом сам форвард ранее озвучивал желание поиграть в других топ-чемпионатах. Учитывая, что в Англии спортивную миссию Холанн выполнил, его отъезд выглядит вполне логичным.

Однако применительно к «Барселоне» у Холанна может быть и иная мотивация, помимо просто желания поиграть в другой стране. Всё идёт к тому, что в «Реал» переберётся Килиан Мбаппе. Не секрет, что именно норвежца и француза считают главными восходящими звёздами мира футбола (хотя Джуд Беллингем уж точно с этим поспорит). Так или иначе противостояние Холанна и Мбаппе позиционируют следующим великим после битвы Месси и Роналду. Если француз переберётся в Мадрид, то норвежцу логично переехать в Барселону, чтобы сразиться лицом к лицу.

К тому же «Манчестер Сити» – это всё же тренерская команда. Пожалуй, главной звездой является именно Хосеп Гвардиола, а не кто-то из футболистов. В «Барселоне» же Холанн может стать главным действующим лицом, что приблизит его к завоеванию «Золотого мяча», к которому норвежец стремится.

Неужели «Манчестер Сити» не удержит форварда?

Понятно, что «Манчестер Сити» не хочет терять Холанна. Норвежец, пожалуй, главный актив «горожан» при всём уважении к другим лидерам команды. В конце концов именно форвард стал вторым в споре за «Золотой мяч» прошлого сезона. Очевидно, что английский клуб будет делать всё, чтобы сохранить нападающего как можно дольше в составе своей команды.

Главный вопрос – чем «Манчестер Сити» сможет убедить Холанна остаться. «Горожане» могут предложить новый выгодный контракт, но вряд ли для норвежца это будет на первом месте. В конце концов в этом случае можно уехать в Саудовскую Аравию. Что касается спортивного проекта, то тут есть вопросы. Учитывая, что Холанн выиграл всё, ему как раз может быть интересна возможность выйти на роль главного действующего лица. Однако в команде Гвардиолы это едва ли возможно. Идут обсуждения, что и сам наставник может покинуть Манчестер после всех успехов, что соответственно даст норвежцу возможность стать примой в проекте нового тренера. Тем не менее для клуба важнее удержать именно Гвардиолу.

Состоится ли трансфер?

На самом деле пока это выглядит слухом. Прежде всего, по той причине, что каталонцам надо найти большую сумму денег. Это пока основное препятствие в принципе. С другой стороны, пока непонятно, есть ли у самого Холанна желание переезжать в «Барселону», всё же в «Манчестер Сити» у него всё складывается хорошо. Да, мы слышали, что он хочет попробовать себя в других топ-чемпионатах. Но есть ли желание делать это сейчас? Да и настолько ли оно сильно, чтобы уходить из сильнейшего на сию пору чемпионата? К тому же точно ли «Барселона» в её текущем состоянии – это та команда, куда стоит переходить одному из лучших игроков мира? В общем, пока это выглядит не слишком реалистично.

Роман Андреев


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Барселона Манчестер Сити Ла Лига АПЛ Эрлинг Холанн трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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