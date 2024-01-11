Агент Дрэгушина: Не верится, что мы отказали «Баварии»

Агент защитника сборной Румынии Раду Дрэгушина Флорин Манеа высказался о переходе своего клиента в лондонский «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что игрок отклонил предложение мюнхенской «Баварии», которая предлагала более выгодные условия.

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать своё слово. Мы до сих пор пребываем в лёгком шоке», - цитирует агента Daily Mail.

Ранее СМИ сообщали, что лондонский клуб заплатит «Дженоа» 30 миллионов евро (25 + 5 миллионов в виде бонусов).

В ближайшее время о переходе в стан «шпор» будет объявлено официально.