​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал лучшего нападающего в мире по открываниям. Норвежский футболист неожиданно выбрал Джейми Варди из «Лестера».

«Я наблюдаю за множеством нападающих, за тем, как они двигаются, когда мяч находится у «десятки» команды. Лучшим в мире в этом компоненте является Джейми Варди», - слова Холанна приводит Football Tweet.

Сегодня, 11 января, Джейми Варди исполнилось 37 лет. В 19 матчах сезона 2023/2024 нападающий «Лестера» записал на свой счёт семь голов и один результативный пас. На текущий момент «лисы» занимают первое место в турнирной таблице Чемпионшипа.