​Санчо проходит обследование для старого-нового клуба

Вингер Джедон Санчо максимально близок к тому, чтобы снова надеть футболку «Боруссии». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний Санчо уже проходит медицинское обследование для клуба из Дортмунда. Если всё пройдёт хорошо, что футболист подпишет контракт со «шмелями».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» арендует Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, заплатив за это определённую сумму.

Напомним, что в последние месяцы Джедон Санчо не выступал за «красных дьяволов» - в сентябре Эрик тен Хаг отстранил игрока из-за публикации в социальных сетях.

Санчо уже выступал за «Боруссию» в 2017-2021 годах.